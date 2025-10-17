الهيئات الاقتصادية: تأخر التخليص الجمركي يضرّ بالاقتصاد ويجب معالجته فوراً

Advertisement

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق اليوم في مقر وجبل ، وفداً من نقابة مخلصي البضائع برئاسة جميل ، وجرى البحث في المشاكل والتأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ وفي المرافئ والمطار والمعابر الأخرى.وبعد نقاش هذا الملف من مختلف جوانبه، صدر بيان عن المجتمعين، أكدوا فيه ضرورة معالجة موضوع التأخر في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى بشكل سريع وجذري، والناتج عن الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة لا سيما نظامي "نجم" و"CAMA".وإذ نبه البيان الى ان الوضع القائم حالياً ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات الإقتصادية وكذلك على أداء المرافق ، أكد ان الهيئات الإقتصادية ستتابع هذا الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بروح من التعاون والمسؤولية للوصول الى الأهداف المرجوة.