لبنان

الهيئات الاقتصادية: تأخر التخليص الجمركي يضرّ بالاقتصاد ويجب معالجته فوراً

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:02
استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من نقابة مخلصي البضائع برئاسة جميل رمضان، وجرى البحث في المشاكل والتأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمطار والمعابر الأخرى.
وبعد نقاش هذا الملف من مختلف جوانبه، صدر بيان عن المجتمعين، أكدوا فيه ضرورة معالجة موضوع التأخر في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى بشكل سريع وجذري، والناتج عن الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة لا سيما نظامي "نجم" و"CAMA".

وإذ نبه البيان الى ان الوضع القائم حالياً ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات الإقتصادية وكذلك على أداء المرافق اللبنانية، أكد ان الهيئات الإقتصادية ستتابع هذا الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بروح من التعاون والمسؤولية للوصول الى الأهداف المرجوة.
