البساط والمجلس الاقتصادي يطلقان مبادرة جديدة لتعزيز الاستثمار ببيروت

يطلق والتجارة عامر البساط ورئيس والبيئي عربيد مؤتمر “ واحد” Beirut One، الثلثاء في 21 تشرين الأول الساعة 11 قبل الظهر في مقر والاجتماعي والبيئي بوسط بيروت.المؤتمر الذي سيعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية في 18 و 19 تشرين الثاني تحت شعار "Beirut One - الثقة المستعادة"، يهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني، ويتوزع على مجموعة منصات متخصصة تعالج كل منها قطاعاً من قطاعات الاقتصاد اللبناني الحيوية. (الوكالة الوطنية)