لبنان

البساط والمجلس الاقتصادي يطلقان مبادرة جديدة لتعزيز الاستثمار ببيروت

Lebanon 24
17-10-2025 | 07:12
يطلق وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مؤتمر “بيروت واحد” Beirut One،  الثلثاء في 21 تشرين الأول الساعة 11 قبل الظهر في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوسط بيروت.
المؤتمر الذي سيعقد برعاية فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون في 18 و 19 تشرين الثاني تحت شعار "Beirut One - الثقة المستعادة"، يهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني، ويتوزع على مجموعة منصات متخصصة تعالج كل منها قطاعاً من قطاعات الاقتصاد اللبناني الحيوية. (الوكالة الوطنية)


 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24