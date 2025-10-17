ابي رميا هنّأ لوكورنو: نأمل التنسيق لدعم لبنان

Advertisement

توجه رئيس لجنة الصداقة النيابية النائب سيمون ابي برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة الفرنسية الجديد سيباستيان لوكورنو جاء فيها:" دولة المحترم الاستاذ سيباستيان لوكورنو المحترم،أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة تعيينكم في رئاسة الحكومة وتشكيلكم للحكومة الجديدة، متمنّياً لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية.كما أودّ أن أعبّر عن رغبتي الصادقة في تعزيز العلاقات بين ولبنان، في ضوء زياراتكم الأخيرة إلى ومعرفتكم العميقة بأوضاعه. وإنّ خبرتكم السابقة كوزيرٍ للقوات المسلحة الفرنسية تمنحكم فهماً دقيقاً للمسؤوليات والتحدّيات التي تواجه في هذه المرحلة الدقيقة.آمل كذلك أن يتمّ التنسيق الوثيق مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية من أجل دعم لبنان، وتنظيم المؤتمرات المقبلة لدعم الجيش اللبناني، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد. كما أعبّر عن أملي في أن تعمل فرنسا على مساعدة لبنان في استعادة سيادته الكاملة، وبذل الجهود اللازمة للضغط من أجل انسحاب القوات ووقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.وتفضلوا، دولة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير."