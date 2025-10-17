Advertisement

لبنان

بالصورة... رصد ضبع مخطط في بلدة عكاريّة

Lebanon 24
17-10-2025 | 08:24
رُصِدَ ضبع من النوع المخطط في بلدة بيت أيوب – الصدقة في عكار، ليل أمس، قرب الأراضي الزراعيّة.
