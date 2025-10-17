جنبلاط يستقبل وفداً من CNAM الفرنسي ويبحث دعم التعليم التقني في لبنان

Advertisement

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في دارته في كليمنصو، وفدا فرنسيا من المعهد الوطني الفرنسي للفنون والمهن "CNAM"، برئاسة المديرة العامة للمعهد بينيديكت فوفارك-كوسون.واستعرضت فوفارك-كوسون خلال اللقاء، وفق بيان، "التطور التاريخي للمعهد والتحوّلات التي يشهدها في مقرّه وفروعه حول العالم، بما يتوافق مع المتغيرّات التي يفرضها سوق العمل في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.كما أشادت فوفارك-كوسون بالفرع اللبناني لمعهد "CNAM"، وهو أول فروع المعهد خارج الأراضي ، مستذكرةً دور المعلم الشهيد كمال جنبلاط في تأسيسه عام 1968، شاكرةً الرئيس وليد جنبلاط على جهود دعم "CNAM" .إلى ذلك، وجّهت فوفارك-كوسون دعوةً إلى الرئيس وليد جنبلاط لزيارة معهد "CNAM" في ، فيما شكر جنبلاط ضيفته على دعم وتطوير المستوى الأكاديمي لـ"CNAM" لبنان.ورافق فوفارك-كوسون إلى دارة جنبلاط، كلٌّ من، سيلفان فيراري، نائب للمعهد، وكارمن برانيسكو، مديرة التطوير والدولي في المعهد، والدكتورة سندريلا أبو فيّاض، مديرة CNAM في لبنان، وذلك بحضور الدكتور وليد ، ممثل الجمعية العلمية للتعليم التقني والعلمي والاقتصادي في مجلس إدارة المعهد. (الوكالة الوطنية)