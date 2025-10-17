Advertisement

لبنان

جنبلاط يستقبل وفداً من CNAM الفرنسي ويبحث دعم التعليم التقني في لبنان

Lebanon 24
17-10-2025 | 09:20
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، وفدا فرنسيا من المعهد الوطني الفرنسي للفنون والمهن "CNAM"، برئاسة المديرة العامة للمعهد بينيديكت فوفارك-كوسون.
واستعرضت فوفارك-كوسون خلال اللقاء، وفق بيان، "التطور التاريخي للمعهد والتحوّلات التي يشهدها في مقرّه الرئيسي وفروعه حول العالم، بما يتوافق مع المتغيرّات التي يفرضها سوق العمل في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.كما أشادت فوفارك-كوسون بالفرع اللبناني لمعهد "CNAM"، وهو أول فروع المعهد خارج الأراضي الفرنسية، مستذكرةً دور المعلم الشهيد كمال جنبلاط في تأسيسه عام 1968، شاكرةً الرئيس وليد جنبلاط على جهود دعم "CNAM" لبنان.

إلى ذلك، وجّهت فوفارك-كوسون دعوةً إلى الرئيس وليد جنبلاط لزيارة معهد "CNAM" في باريس، فيما شكر جنبلاط ضيفته على دعم وتطوير المستوى الأكاديمي لـ"CNAM" لبنان.

ورافق فوفارك-كوسون إلى دارة جنبلاط، كلٌّ من، سيلفان فيراري، نائب المدير العام للمعهد، وكارمن برانيسكو، مديرة التطوير الأوروبي والدولي في المعهد، والدكتورة سندريلا أبو فيّاض، مديرة CNAM في لبنان، وذلك بحضور الدكتور وليد صافي، ممثل الجمعية العلمية للتعليم التقني والعلمي والاقتصادي في مجلس إدارة المعهد. (الوكالة الوطنية)
