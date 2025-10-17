Advertisement

لبنان

سلام يلتقي منسق الأمم المتحدة: تأكيد على دعم الأولويات الوطنية

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:33
Doc-P-1430700-638963193515280519.jpg
Doc-P-1430700-638963193515280519.jpg photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم، في السرايا الحكومية، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في الدعم الذي تقدمه مختلف أجهزة الأمم المتحدة في لبنان وتنسيقها مع الإدارات والمؤسسات العامة وفق حاجاتها وأولوياتها.
كما التقى الرئيس سلام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس ورئيس الديوان العميد جميل طعمة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24