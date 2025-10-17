Advertisement

لبنان

بري استقبل سلام في عين التينة

Lebanon 24
17-10-2025 | 10:39
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان والجنوب.
