لبنان
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
Lebanon 24
17-10-2025
|
11:34
استقبل رئيس الحكومة
نواف سلام
، اليوم الجمعة في السراي الحكومي، مدير عام
أمن الدولة
اللواء الركن إدكار لاوندس والعميد جميل طعمه.
وذكر بيان صادرٌ عن المديرية أنّ لاوندس استعرض مع سلام، الإجراءات المُتخذة في مكافحة الفساد.
