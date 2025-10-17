Advertisement

لبنان

سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد

Lebanon 24
17-10-2025 | 11:34
استقبل رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الجمعة في السراي الحكومي، مدير عام أمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس والعميد جميل طعمه.
وذكر بيان صادرٌ عن المديرية أنّ لاوندس استعرض مع سلام، الإجراءات المُتخذة في مكافحة الفساد.
 
 
 
 
أمن الدولة

الدولة ال

نواف

