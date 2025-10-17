قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" عرض مع قائمقام حاصبيا الأوضاع الأمنية في الجنوب

استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في – "اليونيفيل" العميد الركن ريكاردو إستيبان كابريوس، يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في "اليونيفيل"، في زيارة وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهامه كقائد للقطاع الشرقي في جنوب .

وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع الأمنية في عموماً، وأطلع الجنرال كابريوس قائمقام حاصبيا على "التدابير الأمنية المتخذة، بالتنسيق مع قطعات لتمكين مزارعي من جني محصولهم، في ظل استمرار الاعتداءات على القرى والبلدات الحدودية، بخاصة بلدتي كفرشوبا وحلتا.





كذلك، تم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها، لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة والآلية الجديدة المتبعة في تسليم المساعدات والهبات إلى البلدات والقرى الحدودية.





وشكر كابريوس لـ"القائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في تعاطيه مع الكتيبتين والهندية"، مثمنا "دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة".