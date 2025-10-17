Advertisement

لبنان

بو صعب عرض مع الأمين العام للطاشناق التطورات

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:02
Doc-P-1430759-638963282052300893.png
Doc-P-1430759-638963282052300893.png photos 0
زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد ظهر اليوم، الأمين العام لحزب الطاشناق في لبنان ألبير بالابانيان، في مقر الحزب، في برج حمود، في حضور عضو اللجنة المركزية الوزير السابق أفيديس كيدانيان.
وأشار المكتب الإعلامي لبو صعب إلى أن الزيارة كانت مناسبة لتقديم التهنئة بانتخاب الأمين العام واللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق.
 
كذلك، تم البحث، وفق بيان بو صعب، في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية من تطورات أمنية وسياسية واقتصادية وانتخابية وشؤون اجتماعية تؤثر مباشرة على الأوضاع المعيشية للبنانيين.
 
 
