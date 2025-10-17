Advertisement

لبنان

أبي رميا: منتخب الناشئات فخر الوطن

Lebanon 24
17-10-2025 | 13:52
كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة إكس: "مبروك للبنان... منتخب الناشئات يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس آسيا، دون 17 عاما 2026 في الصين للمرة الأولى... فخر البنات… فخر الوطن!".
سيمون أبي

كأس آسيا

أبي رميا

الصين

آسيا

رميا

