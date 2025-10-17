هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم

أفادت معلومات " " بأنَّ "خلفية البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ، تعود إلى فبركات اعلامية بثها عدد من التلفزيونات ووسائل الاعلام هذا المساء بشأن موقف الرئيس من موضوع التفاوض".

وأشارت المعلومات إلى أنه "بعد إعلان موقفه المبدئي، لم يحصل أي تطور جديد خلافا لما يتم تداوله من سيناريوهات عن اجتماعات ومواعيد مرتقبة".