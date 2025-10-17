Advertisement

لبنان

هذه خلفيات بيان الرئاسة مساء اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-10-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1430785-638963326635515341.jpg
Doc-P-1430785-638963326635515341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ "خلفية البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية هذا المساء، تعود إلى فبركات اعلامية بثها عدد من التلفزيونات ووسائل الاعلام هذا المساء بشأن موقف الرئيس جوزاف عون من موضوع التفاوض".
Advertisement
 
 
وأشارت المعلومات إلى أنه "بعد إعلان الرئيس عون موقفه المبدئي، لم يحصل أي تطور جديد خلافا لما يتم تداوله من سيناريوهات عن اجتماعات ومواعيد مرتقبة".
 

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح في بيان، مساء اليوم الجمعة، أنَّ موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مسألة خيار التفاوض لتحقيق الاستقرار والامن في البلد هو ما كان أعلنه في لقائه مع جمعية المحررين الاقتصاديين، وكل ما يصدر  حول هذا الموضوع من تفسيرات او اقتراحات أو مداولات هو مجرد تحليلات واجتهادات لا تنطبق مع الواقع".
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مساء اليوم.. حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات
lebanon 24
18/10/2025 00:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه خلفيات الهجوم على الجيش
lebanon 24
18/10/2025 00:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ستبدأ إخلاء الجانب الفلسطيني بدءا من مساء اليوم
lebanon 24
18/10/2025 00:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم.. تدابير سير استثنائية في وسط بيروت
lebanon 24
18/10/2025 00:13:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

العماد جوزاف عون

مكتب الإعلام

الرئيس عون

هذا المساء

جوزاف عون

الجمهوري

رئاسة ال

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-10-17
16:52 | 2025-10-17
16:45 | 2025-10-17
16:18 | 2025-10-17
16:14 | 2025-10-17
16:06 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24