لبنان

أمن طرابلس يوقف مطلوباً خطيراً بعد متابعة دقيقة

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:14
أوقفت دورية من مكتب أمن طرابلس في مخابرات الجيش – فرع الشمال، أحد المطلوبين محيط منطقة ساحة الدفتار – طرابلس.
وجاء التوقيف بعد عمليات رصد ومتابعة، حيث تبيّن أنّ الموقوف مطلوب بعدّة ملفات، من بينها إطلاق نار في أوقات سابقة، وتشبيح، وتعاطي مخدرات، وفرض خوات في المنطقة.

وقد تمّ تسليمه إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
