أمن طرابلس يوقف مطلوباً خطيراً بعد متابعة دقيقة

أوقفت دورية من في مخابرات الجيش – فرع ، أحد المطلوبين محيط منطقة ساحة الدفتار – .وجاء التوقيف بعد عمليات رصد ومتابعة، حيث تبيّن أنّ الموقوف مطلوب بعدّة ملفات، من بينها إطلاق نار في أوقات سابقة، وتشبيح، وتعاطي مخدرات، وفرض خوات في المنطقة.وقد تمّ تسليمه إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.