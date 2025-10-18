25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
6
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فنزويلا ترفض التصعيد الاسرائيلي وتؤكد دعمها للبنان
Lebanon 24
18-10-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
شجبت الجمهوريّة البوليفاريّة الفنزويليّة بأشد العبارات، ودانت بأقصى درجات الحزم، القصف الأخير الذي شنّه الكيان
الصهيوني
في الأيام الماضية على الجمهوريّة اللبنانيّة وشعبها
الكريم
.
Advertisement
واعتبرت ان هذه الإعتداءات تشكّل عدواناً سافراً غير مشروع ولا مبرر له، ينقض كافة قواعد التعايش السلمي، وينتهك ميثاق الأمم المتّحدة وأحكام القانون الدولي، ويجتث المبادئ الأساسيّة لسيادة الدول. وقد غدت هذه الممارسات نهجاً معتاداً للكيان الصهيوني، الذي يمعن في تصرّفاته العدوانيّة وسط فقدان متزايد للمصداقية.
وتابعت: يندرج هذا العدوان في إطار الاستراتيجيّة الحربيّة المتوحّشة التي تنتهجها حكومة الإحتلال
الإسرائيلي
، والتي تتحيّن بأي ذريعة كانت لتقويض مساعي
المجتمع الدولي
الرامية إلى إرساء دعائم السلام والإستقرار في منطقة غرب
آسيا
، وإضعاف جهود فخامة الرئيس
جوزيف
عون وحكومته في ترسيخ أسس السيادة والإستقرار في الجمهوريّة اللبنانيّة ، والحفاظ على كرامة الشعب اللبناني الأبي.
وختمت: إن تاريخ الأمم يُكتب بحروف من نور في مثل هذه اللحظات الفاصلة ،إذ نؤكّد مجدّداً على وقوفنا التضامني اللامشروط مع الشعب اللبناني الصامد، لمؤسّساته الوطنيّة ولحكومته، كما نعاهد على مواصلة الإلتزام بدعم قيم السلام والدفاع عن السيادة وحرمة القانون الدولي، إنطلاقاً من ركائز دبلوماسيّتنا البوليفاريّة الساعية إلى إقرار السلام، بوصفه النموذج الأمثل للتعايش الإنساني.
مواضيع ذات صلة
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
Lebanon 24
الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لـ"اليونيفيل" وتؤكد دعمها للبنان وسيادته
18/10/2025 10:35:40
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة
Lebanon 24
من فنزويلا إلى فلسطين: حملة لبنانية تؤكد التضامن العالمي مع الشعوب المقاومة
18/10/2025 10:35:40
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يحذر من التصعيد الإسرائيلي ويؤكد رفضه لتصريحات نتنياهو
Lebanon 24
العراق يحذر من التصعيد الإسرائيلي ويؤكد رفضه لتصريحات نتنياهو
18/10/2025 10:35:40
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد التزامها بدعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب
Lebanon 24
تركيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق وتؤكد التزامها بدعم رؤية سوريا خالية من الإرهاب
18/10/2025 10:35:40
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الإسرائيلي
دبلوماسي
الجمهوري
الصهيوني
إسرائيل
صهيوني
الكريم
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب
Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب
03:33 | 2025-10-18
18/10/2025 03:33:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون يتحركون بطريقة مختلفة: الانتخابات هدفنا
Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون يتحركون بطريقة مختلفة: الانتخابات هدفنا
03:15 | 2025-10-18
18/10/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب انتهت فعلاً.. "بشكلها القديم طبعاً"
Lebanon 24
الحرب انتهت فعلاً.. "بشكلها القديم طبعاً"
03:00 | 2025-10-18
18/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
Lebanon 24
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
02:56 | 2025-10-18
18/10/2025 02:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في بعبدا.. المعركة على المقعد الماروني الثالث
Lebanon 24
في بعبدا.. المعركة على المقعد الماروني الثالث
02:45 | 2025-10-18
18/10/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
Lebanon 24
بعد تجميد حسابات مالية.. هذا جديد شركة "Whishmoney"
15:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:33 | 2025-10-18
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية الجديدة في معراب
03:15 | 2025-10-18
العسكريون المتقاعدون يتحركون بطريقة مختلفة: الانتخابات هدفنا
03:00 | 2025-10-18
الحرب انتهت فعلاً.. "بشكلها القديم طبعاً"
02:56 | 2025-10-18
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
02:45 | 2025-10-18
في بعبدا.. المعركة على المقعد الماروني الثالث
02:30 | 2025-10-18
خطر يهدّد قطاع الدواجن في لبنان… إقفال مصانع وتسريح آلاف العمال
فيديو
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 10:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24