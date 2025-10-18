فنزويلا ترفض التصعيد الاسرائيلي وتؤكد دعمها للبنان

Advertisement

شجبت الجمهوريّة البوليفاريّة الفنزويليّة بأشد العبارات، ودانت بأقصى درجات الحزم، القصف الأخير الذي شنّه الكيان في الأيام الماضية على الجمهوريّة اللبنانيّة وشعبها .واعتبرت ان هذه الإعتداءات تشكّل عدواناً سافراً غير مشروع ولا مبرر له، ينقض كافة قواعد التعايش السلمي، وينتهك ميثاق الأمم المتّحدة وأحكام القانون الدولي، ويجتث المبادئ الأساسيّة لسيادة الدول. وقد غدت هذه الممارسات نهجاً معتاداً للكيان الصهيوني، الذي يمعن في تصرّفاته العدوانيّة وسط فقدان متزايد للمصداقية.وتابعت: يندرج هذا العدوان في إطار الاستراتيجيّة الحربيّة المتوحّشة التي تنتهجها حكومة الإحتلال ، والتي تتحيّن بأي ذريعة كانت لتقويض مساعي الرامية إلى إرساء دعائم السلام والإستقرار في منطقة غرب ، وإضعاف جهود فخامة الرئيس عون وحكومته في ترسيخ أسس السيادة والإستقرار في الجمهوريّة اللبنانيّة ، والحفاظ على كرامة الشعب اللبناني الأبي.وختمت: إن تاريخ الأمم يُكتب بحروف من نور في مثل هذه اللحظات الفاصلة ،إذ نؤكّد مجدّداً على وقوفنا التضامني اللامشروط مع الشعب اللبناني الصامد، لمؤسّساته الوطنيّة ولحكومته، كما نعاهد على مواصلة الإلتزام بدعم قيم السلام والدفاع عن السيادة وحرمة القانون الدولي، إنطلاقاً من ركائز دبلوماسيّتنا البوليفاريّة الساعية إلى إقرار السلام، بوصفه النموذج الأمثل للتعايش الإنساني.