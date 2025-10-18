بانتظار "المستقبل"

Advertisement

تسود أجواء من الترقب والحذر داخل الأوساط السياسية ، إذ تتعامل معظم القوى الأساسية بجدية مع ملف التحالفات ، لكنها في الوقت نفسه تُبقي أوراقها مخفية حتى تتضح صورة مشاركة " " في الانتخابات المقبلة من عدمها.وتشير مصادر مطّلعة إلى أن هذه القوى تتجنب حاليًا عقد أي تحالفات شاملة أو نهائية في الدوائر الحساسة، بانتظار الموقف الحاسم من " "، لما لمشاركته أو غيابه من تأثير مباشر على توزيع الأصوات والتوازنات داخل الشارع السنّي خصوصًا، وعلى مجمل المشهد الانتخابي في البلاد.