Advertisement

لبنان

بانتظار "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1430903-638963724587707256.jpg
Doc-P-1430903-638963724587707256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسود أجواء من الترقب والحذر داخل الأوساط السياسية اللبنانية، إذ تتعامل معظم القوى الأساسية بجدية مع ملف التحالفات الانتخابية، لكنها في الوقت نفسه تُبقي أوراقها مخفية حتى تتضح صورة مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات المقبلة من عدمها. 
Advertisement
وتشير مصادر مطّلعة إلى أن هذه القوى تتجنب حاليًا عقد أي تحالفات شاملة أو نهائية في الدوائر الحساسة، بانتظار الموقف الحاسم من "التيار"، لما لمشاركته أو غيابه من تأثير مباشر على توزيع الأصوات والتوازنات داخل الشارع السنّي خصوصًا، وعلى مجمل المشهد الانتخابي في البلاد.


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مرشح "المستقبل" يفوز برئاسة "رابطة التعليم الثانوي"
lebanon 24
18/10/2025 10:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"إستقالة" في "المستقبل"
lebanon 24
18/10/2025 10:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" يريد اطارا زمنيا فضفاضاً بانتظار الحوار الموعود
lebanon 24
18/10/2025 10:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب ورصد "بانتظار خطّة الجيش"
lebanon 24
18/10/2025 10:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

اللبنانية

المستقبل

التيار

التيا

ساسي

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:33 | 2025-10-18
03:15 | 2025-10-18
03:00 | 2025-10-18
02:56 | 2025-10-18
02:45 | 2025-10-18
02:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24