بيان يثير انتقاد النواب

لاقى بيان صادر عن أحد النواب الشماليين، مع بداية العام الدراسي، انتقادات عدّة من "زملاء في الكتلة" خلال مناسبة حزبية، حيث اعتبروا أنه كان يمكن الاكتفاء بتعميم على أهالي من دون إصدار بيان يفتح المجال للخصوم لاطلاق السهام والانتقادات.