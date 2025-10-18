Advertisement

لبنان

بيان يثير انتقاد النواب

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:45


لاقى بيان صادر عن أحد النواب الشماليين، مع بداية العام الدراسي، انتقادات عدّة من "زملاء  في الكتلة" خلال مناسبة حزبية، حيث اعتبروا أنه كان يمكن الاكتفاء بتعميم على أهالي القضاء من دون إصدار بيان يفتح المجال للخصوم لاطلاق السهام والانتقادات.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشمالي

القضاء

الشمال

"خاص لبنان24"

فيديو
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24