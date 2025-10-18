عيتاني يفتح أرشيف مرفأ بيروت

Advertisement

أعلن رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ عمر المرفأ بالمساهمة الفاعلة في إنجاح المبادرات الثقافية الوطنية وحفظ الإرث التاريخي للبلاد، مشيراً إلى أنه سبق وتطرق إلى هذه المبادرة خلال لقائه الأخير مع البطريرك الماروني .كلام عيتاني أتى خلال استقباله في مكتبه الدكتور جان نخول، أمين الشؤون التاريخية في رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث، وجورج عرب، صاحب مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس، بحضور منسق مكتب الدراسات الإحصائية سيمون سعادة، في إطار متابعة مبادرة " أرض التراث الإسلامي المسيحي المشترك".وخلال اللقاء، تم عرض أهداف المبادرة وآليات التعاون للتحضير لمؤتمر علمي يُعنى بإبراز الإرث التاريخي المشترك، لا سيما أن مرفأ بيروت يحفظ أرشيفاً وطنياً يوثق مسار لبنان الحضاري منذ العصور الفينيقية.وأكد عيتاني استعداد مرفأ بيروت للمساهمة الفاعلة في إنجاح المؤتمر، باعتباره مبادرة ثقافية ذات أبعاد وطنية تندرج ضمن الوعي بالأخطار التي تحيط بلبنان، وطن الرسالة. واعتبر أن دعم المرجعيات الدينية للمبادرة يعكس تمسّكها بخيارات العيش المشترك في ظل دولة قادرة ترعى مواطنيها بالعدالة والمساواة، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام المرفأ تطوير دوره الاقتصادي إلى جانب الحفاظ على إرثه الثقافي الوطنيوفي ختام اللقاء، جال الوفد في أرشيف المرفأ ومعرضه المصوّر، وتم الاتفاق على وضع آلية متابعة تنفيذية لسلسلة نشاطات متصلة بالمبادرة، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والزمنية المعنية.