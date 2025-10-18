Advertisement

لبنان

قضية هانيبال في لبنان تعيد الأنظار إليها.. أين عائلة القذافي اليوم؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 11:00
نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011 إثر الإطاحة بنظامه آنذاك في ليبيا خلال انتفاضة شعبية.
وإثر سقوط نظام القذافي في ليبيا، تفرّق أفراد عائلته في مُختلف أنحاء العالم، لكن حدثاً بارزاً حصل مؤخراً يتمثل بإعلان القضاء اللبناني إخلاء سبيل نجل القذافي، هانيبال، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، وذلك بعد سجن استمرّ لـ10 سنوات من دون مُحاكمة.
 
 
التقرير تطرّق إلى مصير عائلة القذافي بعد افتراق أفرادها.. فماذا تقول المعلومات عنهم؟


هنيبال القذافي
 

يبلغ اليوم 49 عاماً، وأوقفته السلطات اللبنانية في كانون الأول 2015، وظلّ محتجزاً من دون محاكمة.


ويطالب لبنان بالحصول من القذافي على معلومات حول اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، حين كان والده في السلطة.


سيف الإسلام القذافي
 

كان يُنظر إليه طويلاً على أنه الخليفة المحتمل لوالده، واكتسب سيف الإسلام (53 عاماً) سمعة الإصلاحي المعتدل، قبل أن تتهاوى صورته حين توعّد بأنهار من الدم في بداية الانتفاضة.
 
 
سيف الإسلام مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتُقل في جنوب ليبيا واحتُجز لسنوات في مدينة الزنتان في غرب البلاد، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد محاكمة سريعة عام 2015 قبل أن يستفيد من عفو.


ولا يُعرف مكان وجود سيف الإسلام حالياً، لكنه قدّم ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، مستنداً إلى دعم أنصار النظام السابق، غير أن الانتخابات لم تجر.
 
 
عائشة القذافي ووالدتها 
 

فرّت عائشة ابنة القذافي، وهي محامية، عام 2011 إلى الجزائر برفقة والدتها وأحد إخوتها، قبل أن تنتقل إلى سلطنة عُمان حيث حصلت على اللجوء السياسي.


أما صفية فركاش، أرملة القذافي، فتتنقّل حالياً بين مصر وسلطنة عمان، وفق مصدر قريب من العائلة.


الساعدي القذافي 
 

وُلد في العام 1973 وكان لاعب كرة قدم معروفاً بنمط حياة صاخب.
 
 
فرّ الساعدي بعد سقوط النظام إلى النيجر، حيث وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية بعدما أثار غضب طرابلس بتصريحات قال فيها إنه سيعود لقيادة المقاومة.


ولاحقاً، تم تسليمه إلى ليبيا، وسُجن قبل أن يُفرج عنه في أيلول 2021، ويتوجّه بعدها إلى تركيا.


المعتصم القذافي 
 

من مواليد العام 1975، كان طبيباً وضابطاً في الجيش، وترأس مجلس الأمن القومي، وكان أبرز منافسي سيف الإسلام داخل العائلة. 


أُسر المعتصم حياً مع والده في سرت في 20 تشرين الأول 2011، ولقي المصير نفسه، ودُفن في مكان غير معروف.


خميس القذافي 
 

أدى دوراً محورياً في قمع الانتفاضة في بنغازي، وكان يقود آخر قاعدة عسكرية سقطت في طرابلس، وأُعلن عن مقتله عام 2011


محمد القذافي 
 

هو الابن الأكبر من زواج سابق، وكان يرأس هيئة الاتصالات واللجنة الأولمبية الوطنية، لجأ في البداية إلى الجزائر، ثم استقر في سلطنة عُمان. (24 - فرانس برس)
