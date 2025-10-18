قضية هانيبال في لبنان تعيد الأنظار إليها.. أين عائلة القذافي اليوم؟

نشرت وكالة "فرانس برس" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مصير عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي قتل عام 2011 إثر الإطاحة بنظامه آنذاك في ليبيا خلال انتفاضة شعبية.

Advertisement

وإثر سقوط نظام القذافي في ليبيا، تفرّق أفراد عائلته في مُختلف أنحاء العالم، لكن حدثاً بارزاً حصل مؤخراً يتمثل بإعلان اللبناني إخلاء سبيل نجل القذافي، هانيبال، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، وذلك بعد سجن استمرّ لـ10 سنوات من دون مُحاكمة.

التقرير تطرّق إلى مصير عائلة القذافي بعد افتراق أفرادها.. فماذا تقول المعلومات عنهم؟





هنيبال القذافي



يبلغ اليوم 49 عاماً، وأوقفته السلطات في كانون الأول 2015، وظلّ محتجزاً من دون محاكمة.





ويطالب بالحصول من القذافي على معلومات حول اختفاء الإمام موسى في ليبيا عام 1978، حين كان والده في السلطة.





سيف الإسلام القذافي



كان يُنظر إليه طويلاً على أنه الخليفة المحتمل لوالده، واكتسب سيف الإسلام (53 عاماً) سمعة الإصلاحي المعتدل، قبل أن تتهاوى صورته حين توعّد بأنهار من في بداية الانتفاضة.

سيف الإسلام مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتُقل في جنوب ليبيا واحتُجز لسنوات في مدينة الزنتان في غرب البلاد، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد محاكمة سريعة عام 2015 قبل أن يستفيد من عفو.





ولا يُعرف مكان وجود سيف الإسلام حالياً، لكنه قدّم ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، مستنداً إلى دعم النظام السابق، غير أن الانتخابات لم تجر.

عائشة القذافي ووالدتها



فرّت عائشة ابنة القذافي، وهي محامية، عام 2011 إلى الجزائر برفقة والدتها وأحد إخوتها، قبل أن تنتقل إلى سلطنة عُمان حيث حصلت على اللجوء السياسي.





أما فركاش، أرملة القذافي، فتتنقّل حالياً بين مصر وسلطنة عمان، وفق مصدر قريب من العائلة.





الساعدي القذافي



وُلد في العام 1973 وكان لاعب كرة قدم معروفاً بنمط حياة صاخب.

فرّ الساعدي بعد سقوط النظام إلى النيجر، حيث وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية بعدما أثار غضب بتصريحات قال فيها إنه سيعود لقيادة .





ولاحقاً، تم تسليمه إلى ليبيا، وسُجن قبل أن يُفرج عنه في أيلول 2021، ويتوجّه بعدها إلى .





المعتصم القذافي



من مواليد العام 1975، كان طبيباً وضابطاً في الجيش، وترأس القومي، وكان أبرز منافسي سيف الإسلام داخل العائلة.





أُسر المعتصم حياً مع والده في سرت في 20 تشرين الأول 2011، ولقي المصير نفسه، ودُفن في مكان غير معروف.





خميس القذافي



أدى دوراً محورياً في قمع الانتفاضة في بنغازي، وكان يقود آخر قاعدة عسكرية سقطت في طرابلس، وأُعلن عن مقتله عام 2011





محمد القذافي