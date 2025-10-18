Advertisement

لبنان

وزارة التربية: لا رجوع عن مذكرة تسجيل الطلاب السوريين إلا بقرار من مجلس الوزراء

18-10-2025 | 04:53
Doc-P-1430974-638963853488234373.png
Doc-P-1430974-638963853488234373.png photos 0
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي: "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات حول المذكرة الصادرة عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، المتعلقة بتسجيل الطلاب السوريين الموجودين في لبنان في المدارس الرسمية ضمن دوام بعد الظهر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. كما أطلقت دعوات إلى الوزيرة كرامي للتراجع عن هذا القرار المذكور".
يهم المكتب الإعلامي لوزيرة التربية التأكيد أن "المذكرة التي صدرت عن الوزيرة كرامي هي ترجمة حرفية لقرار مجلس الوزراء المصوت عليه بالإجماع، من دون تسجيل أي تحفظ مي من الوزراء في الحكومة".

كما تؤكد الوزيرة كرامي أن "اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه إلى مجلس الوزراء كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف، وقد استمعت إلى الآراء كافة". 

وتعتبر وزيرة التربية أن هذا القرار، وكما ورد في أسبابه الموجبة، يهدف إلى ضمان حق جميع الطلاب في التعليم، التزاما بتعهدات لبنان الوطنية والدولية، ويسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عنهم، إضافة إلى الحدّ من المخاطر الاجتماعية والإنسانية، وتسهيل حصول العائدين على الإفادات الرسمية، فضلا عن تنظيم وضبط التعليم غير النظامي.

وختم البيان بالتأكيد أن "وزيرة التربية تأمل من جميع الجهات السياسية والاجتماعية التعامل بدقة ومسؤولية مع هذا الموضوع وعدم إدخاله في السجالات السياسية"، مشددة على أن "الجهة الوحيدة المخولة تعديل هذا القرار أو التراجع عنه هي مجلس الوزراء مجتمعا".
