لبنان

"نجاة وحليمة" تفترقان عن "ضو"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:45
عُلم أنّ أوساط "التغييريين" في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه)، تدرسُ حالياً إمكانية تشكيل لوائح متعددة غير موحّدة خلال الانتخابات النيابية 2026، ذلك أن هناك صعوبة حالياً في إتمام هذا الأمر حالياً.
وعُلم أن النائبين حليمة القعقور ونجاة عون صليبا قد تنضويان ضمن لائحة واحدة، فيما من المُتوقع أن يخوض النائب مارك ضو الانتخابات ضمن لائحة أخرى، علماً أنّ هناك خطورة تطال لائحته إذ من الممكن ألا تستحوذ على حاصل انتخابيّ مثلما حصل عام 2022.
 

وذكرت مصادر انتخابية مواكبة أنّ ضو نال في انتخابات الـ2022 أصواتاً إنتخابية في عاليه تمّ تسريبها من قبل الحزب "التقدمي الإشتراكي" لضمان رفع لائحة ضو، لكن الأمر هذا قد لا يتكرّر هذه المرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
