"نجاة وحليمة" تفترقان عن "ضو"؟

عُلم أنّ أوساط " " في دائرة (الشوف - عاليه)، تدرسُ حالياً إمكانية تشكيل لوائح متعددة غير موحّدة خلال الانتخابات النيابية 2026، ذلك أن هناك صعوبة حالياً في إتمام هذا الأمر حالياً.

وعُلم أن النائبين ونجاة قد تنضويان ضمن لائحة واحدة، فيما من المُتوقع أن يخوض النائب الانتخابات ضمن لائحة أخرى، علماً أنّ هناك خطورة تطال لائحته إذ من الممكن ألا تستحوذ على حاصل انتخابيّ مثلما حصل عام 2022.