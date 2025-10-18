26
الرئيس ميشال عون التقى وفدا من الاتحاد الاوروبي
18-10-2025
04:58
استقبل الرئيس
العماد ميشال عون
في دارته في الرابية وفداً من
الاتحاد الأوروبي
ضم النائبين نيكولاس باي وباولو انسيلفيني، يرافقهما المساعدين البرلمانيين شارل دو مايير، سيكستي لابوش، ايف فروجيه وماركو فرنزوني، بالإضافة الى السيد تيبولت واليت والسيدة كارين عشقوتي من مؤسسة SOS Chrétiens d'Orient
وتناول الاجتماع التطورات في
لبنان
والمنطقة، وأزمة
النازحين
السوريين بالإضافة الى واقع
المسيحيين
والأقليات في المشرق في ظل الاوضاع الراهنة
