الرئيس ميشال عون التقى وفدا من الاتحاد الاوروبي

استقبل الرئيس في دارته في الرابية وفداً من ضم النائبين نيكولاس باي وباولو انسيلفيني، يرافقهما المساعدين البرلمانيين شارل دو مايير، سيكستي لابوش، ايف فروجيه وماركو فرنزوني، بالإضافة الى السيد تيبولت واليت والسيدة كارين عشقوتي من مؤسسة SOS Chrétiens d'Orientوتناول الاجتماع التطورات في والمنطقة، وأزمة السوريين بالإضافة الى واقع والأقليات في المشرق في ظل الاوضاع الراهنة