Advertisement

لبنان

الرئيس ميشال عون التقى وفدا من الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
18-10-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1430977-638963856220958462.jpg
Doc-P-1430977-638963856220958462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية وفداً من الاتحاد الأوروبي ضم النائبين نيكولاس باي وباولو انسيلفيني، يرافقهما المساعدين البرلمانيين شارل دو مايير، سيكستي لابوش، ايف فروجيه وماركو فرنزوني، بالإضافة الى السيد تيبولت واليت والسيدة كارين عشقوتي من  مؤسسة SOS Chrétiens d'Orient
Advertisement

وتناول الاجتماع التطورات في لبنان والمنطقة، وأزمة النازحين السوريين بالإضافة الى واقع المسيحيين والأقليات في المشرق في ظل  الاوضاع الراهنة
مواضيع ذات صلة
رئيس اتحاد بلديات زغرتا التقى وفدا من اليونسكو
lebanon 24
18/10/2025 13:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ما طلبه الرئيس عون من الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
18/10/2025 13:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل التقى وفداً من حزب الشعب الأوروبي وعبد المسيح... وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
18/10/2025 13:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي التقى وفدا من أهالي النساء والاطفال الموجودين في مخيم الهول في سوريا
lebanon 24
18/10/2025 13:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال عون

الاتحاد الأوروبي

عماد ميشال عون

العماد ميشال

ميشال عون

المسيحيين

البرلمان

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:06 | 2025-10-18
06:03 | 2025-10-18
05:59 | 2025-10-18
05:46 | 2025-10-18
05:33 | 2025-10-18
05:30 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24