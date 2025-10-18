Advertisement

لبنان

أمن الدولة شارك في يوم توعوي حول الصحة النفسية ومكافحة المخدرات

Lebanon 24
18-10-2025 | 05:26
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، شاركت المديرية العامة لأمن الدولة في اليوم التوعوي الصحي الذي نظمته الأكاديمية العلمية الدولية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية، بعنوان "الصحة النفسية والمخدرات: تحديات وحلول"، في فندق "غاليريا أوتيل" – الجناح.

وألقى العميد فادي الكبي كلمة باسم المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، نقل فيها تحياته وشكره للقيمين على النشاط، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية.

تخلّل النشاط محاضرات توعوية قدّمها عدد من المختصين، واختُتم بتكريم الجهات الراعية وتوزيع الشهادات على المشاركين.
