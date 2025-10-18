أمن الدولة شارك في يوم توعوي حول الصحة النفسية ومكافحة المخدرات

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

Advertisement

"برعاية وزيرة الدكتورة حنين السيد، شاركت لأمن الدولة في اليوم التوعوي الصحي الذي نظمته الأكاديمية العلمية الدولية بالتعاون مع للثقافة البدنية، بعنوان "الصحة النفسية والمخدرات: تحديات وحلول"، في فندق "غاليريا أوتيل" – الجناح.



وألقى العميد فادي الكبي كلمة باسم لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، نقل فيها تحياته وشكره للقيمين على النشاط، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب من الآفات الاجتماعية.



تخلّل النشاط محاضرات توعوية قدّمها عدد من المختصين، واختُتم بتكريم الجهات الراعية وتوزيع الشهادات على المشاركين.