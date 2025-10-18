Advertisement

لبنان

مُداهمات في الضاحية الجنوبية... ما الذي ضبطته "الريجي"؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1430989-638963875192912267.jpeg
Doc-P-1430989-638963875192912267.jpeg photos 0
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق الشياح والغبيري وحي السلم والحدت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة. وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
اللبنانية

الغبيري

الشياح

القضاء

لبنان

الحدت

بيري

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24