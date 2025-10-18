مُداهمات في الضاحية الجنوبية... ما الذي ضبطته "الريجي"؟

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق والغبيري وحي السلم والحدت، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة. وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.

