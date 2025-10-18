برنامج "حوارات السراي" ينطلق الإثنين

Advertisement

ينطلق نهار الثلاثاء في 21 تشرين الأول 2025 برنامج "حوارات السراي"، وهو سلسلة لقاءات حوارية أسبوعية مع وزراء حكومة "الإصلاح والإنقاذ" تنظمها وحدة الاتصال الحكومي في رئاسة بالتعاون مع تلفزيون .يأتي البرنامج في إطار ترسيخ نهج يقوم على الشفافية في الأداء العام، وتعزيز التواصل البنّاء مع المواطنين والمعنيين في كافة المجالات. ويتناول مجموعةً من السياسية والإصلاحية والقطاعية من ضمن برنامج عمل كل وزارة، إضافةً إلى مواضيع تهم المواطنين وتؤثر مباشرةً في حياتهم اليومية.باكورة الحوارات الثلاثاء المقبل مع نائب ، د. طارق متري، في حلقة تناقش أطر عمله من ضمن صلاحياته الوزارية والمسؤوليات الموكلة إليه، خصوصاً في مجال ملف العلاقات اللبناينة – ."حوارات السراي"، مع الإعلامية ندى صليبا، يُنقل مباشرة من السراي الكبير عبر شاشة تلفزيون لبنان، كل نهار ثلاثاء في تمام الساعة 8:30 مساءً، وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي لرئاسة مجلس الوزراء وتلفزيون لبنان والوكالة .