Advertisement

لبنان

العلامة عبدالله: الجنوب لن يُترك وحيداً أمام العدوان

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1431008-638963907056087427.png
Doc-P-1431008-638963907056087427.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين و رئيس بلدية القليلة الدكتور محمد أبو خليل ووفوداً روحية وأهلية في دار الإفتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، والقيادي في حركة أمل عادل عون وعباس عيسى، والمسؤول الثقافي في حركة أمل في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب يستهدف المصالح الاقتصادية في لبنان، في محاولة لإرهاب الناس وترهيبهم.
Advertisement

وشدّد على أن "وجود الدولة في أي منطقة لبنانية يجب أن يكون شاملاً للأمن والاقتصاد والتربية والإنسان، لا أن يقتصر على النقاط الأمنية والتدابير الاحترازية"، داعياً إلى "موقف وطني موحد في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وعدم ترك الجنوب يواجه مصيره منفرداً كما في مراحل الاحتلال السابقة".

كما تساءل عن دور الدولة في إعادة الإعمار، وعودة الأهالي النازحين، ورعاية النازحين المقيمين، معتبراً أن على الدولة اللبنانية مسؤوليات كبيرة ومضاعفة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.

وتوقف عند هموم البلديات ومعاناتها اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أنّ "البلديات باتت تتحمل ما يفوق قدراتها، إذ يُطلب منها إصلاح البنى التحتية، وتنظيف الشوارع، وتأمين الإنارة والمياه، وإدارة النفايات، ومتابعة الشؤون الاجتماعية والصحية، وهي في الوقت نفسه محرومة من أبسط مقومات العمل الإداري والمالي".

وأشار إلى أن "البلديات تقف في الصفوف الأمامية إلى جانب الأهالي، وتعمل بإمكانات محدودة جدا لتأمين الخدمات الأساسية والحفاظ على الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة".

وختم داعيا الوزارات المعنية إلى "إعادة النظر بآليات دعم البلديات وتفعيل الصندوق البلدي المستقل، بما يضمن استمرار هذه المؤسسات المحلية في أداء رسالتها الإنمائية والاجتماعية".
مواضيع ذات صلة
إيران تحدد سقف التدخل: حزب الله لن يُترك وحيداً
lebanon 24
18/10/2025 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبدالله: العدو لا يريد للحياة أن تستمر في الجنوب
lebanon 24
18/10/2025 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُترك وحيداً
lebanon 24
18/10/2025 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبدالله: الخطاب الروحي الجامع ودعم الجيش أساس الوحدة الوطنية
lebanon 24
18/10/2025 15:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

علي عبدالله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

النازحين

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:12 | 2025-10-18
08:07 | 2025-10-18
07:52 | 2025-10-18
07:46 | 2025-10-18
07:43 | 2025-10-18
07:38 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24