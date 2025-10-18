Advertisement

لبنان

تشييع المراقب الجمركي الشهيد علي الرضا مصطفى الحاج حسن

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:26
شيّعت بلدة شمسطار البقاعية والقرى المجاورة، المراقب الجمركي علي الرضا مصطفى الحاج حسن، الذي استشهد في الغارة الاسرائيلية على بلدة شمسطار.
