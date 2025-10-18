Advertisement

لبنان

كرامي تعقد لقاءً مع مديري المدارس الرسمية في بعلبك

18-10-2025 | 09:31
عقدت وزيرة التربية والتَّعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في منطقة بعلبك، في القاعة المقفلة بمركز "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء" في مدينة بعلبك، بحضور رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر، المستشارين الإعلاميين ألبير شمعون ومهى ضاهر، وممثل رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان نبيل عقيل.
واستمعت الوزيرة كرامي إلى الهواجس والمطالب المتعلقة بالعمل التربوي والتعليمي في الثانويات والمدارس الرسمية، وأشادت "بالقطاع التربوي الرسمي وبدور المديرين المناضلين المؤمنين برسالة التربية، الذين وضعوا كل معارفهم وقدراتهم في خدمة تطوير العملية التربوية التعليمية".

وأشارت إلى "ملف تدريب 670 مديرًا، الذي يركّز على دور المدير القيادي في عملية التطوير، وسوف يستكمل المشروع بتدريب 250 تربويًّا من الذين سيشغلون إدارات المدارس والثانويات التي سيكون فيها شغور بسبب بلوغ مديريها سن التقاعد".

ولفتت كرامي إلى أن "صعوبة تأمين الموارد الماليّة من الجهات المانحة في هذه الظروف"، مؤكدة أن "من الأهداف الاستراتيجية موضوع تفعيل الشراكات، لنبقى على تماس مع بيئة طلابنا، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبلديات ورجال الأعمال المهتمين بتنمية المناطق، بالإضافة إلى الدول والسفارات والجهات المانحة، وفقا لخطط وأولويات وضعتها الوزارة". (الوكالو الوطنية)
 
محافظة بعلبك الهرمل

الجمعية اللبنانية

التعليم الأساسي

بعلبك الهرمل

مدينة بعلبك

اللبنانية

الوزيرة

التربوي

