كرامي تعقد لقاءً مع مديري المدارس الرسمية في بعلبك

عقدت وزيرة التربية والتَّعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في منطقة ، في القاعة المقفلة بمركز " للتعايش والإنماء" في ، بحضور رئيس المنطقة التربوية في حسين عبد الساتر، المستشارين الإعلاميين ألبير ومهى ، وممثل رابطة معلمي في نبيل عقيل.واستمعت كرامي إلى الهواجس والمطالب المتعلقة بالعمل والتعليمي في الثانويات والمدارس الرسمية، وأشادت "بالقطاع التربوي الرسمي وبدور المديرين المناضلين المؤمنين برسالة التربية، الذين وضعوا كل معارفهم وقدراتهم في خدمة تطوير العملية التربوية التعليمية".وأشارت إلى "ملف تدريب 670 مديرًا، الذي يركّز على دور المدير القيادي في عملية التطوير، يستكمل المشروع بتدريب 250 تربويًّا من الذين سيشغلون إدارات المدارس والثانويات التي سيكون فيها شغور بسبب بلوغ مديريها سن التقاعد".ولفتت كرامي إلى أن "صعوبة تأمين الموارد الماليّة من الجهات المانحة في هذه الظروف"، مؤكدة أن "من الأهداف الاستراتيجية موضوع تفعيل الشراكات، لنبقى على تماس مع بيئة طلابنا، بالتعاون مع الجمعيات المحلية والبلديات ورجال الأعمال المهتمين بتنمية المناطق، بالإضافة إلى الدول والسفارات والجهات المانحة، وفقا لخطط وأولويات وضعتها الوزارة". (الوكالو الوطنية)