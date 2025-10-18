الراعي يقدم هدية رمزية للبابا تعبيراً عن العلاقة الأخوية بين الكنائس

Advertisement

استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر البطريرك الماروني ، في اللقاء الأول بينهما، وقد تمنى قداسته الصحة لغبطته الذي غاب عن حفل تنصيب البابا الجديد بحكم الظرف الصحي الذي ألمّ به في عيد الفصح الماضي، وأكد قداسته أن في قلبه كما الكنيسة المارونية المنتشرة، والتحضير لزيارة لبنان جارٍ بفرح عظيم وعاطفة أبوية كاملة من قداسته لوطن الرسالة والقديسين.بدوره، شكر البطريرك ، قداسة البابا على محبته الخاصة للبنان واختياره بين الأولى لزياراته الأولى بعد توليه سدة البابوية البطرسية على رأس الكنيسة الكاثوليكية وقد وضع غبطته ،قداسة البابا بوضع في لبنان والشرق وعن حالة الهجرة المقلقة التي تسببت بها الحروب والأزمات الإقتصاية وقد أعرب لقداسته عن حماسة الشعب اللبناني لاستقباله بكل أطيافه في لبنان في أواخر الشهر القادم.وجرى الحديث عن تنظيم لقاء خاص بين قداسة البابا وبطاركة الكنائس الكاثوليكية في الشرق.قدم الراعي لقداسته درع البطريركية المارونية وهدية من لبنان عبارة عن صندوق من خشب الأرز، وفيه من منتوج جزين طقم السفرة الكامل المزخزف بالعلم اللبناني، وقد حفر على الصندوق باللغة ما معناه: " يُقدم إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر من ، تشرين الأول ٢٠٢٥".