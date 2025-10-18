Advertisement

الراعي يقدم هدية رمزية للبابا تعبيراً عن العلاقة الأخوية بين الكنائس

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:36
Doc-P-1431054-638964025473078657.jpg
Doc-P-1431054-638964025473078657.jpg photos 0
استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في اللقاء الأول بينهما، وقد تمنى قداسته الصحة لغبطته الذي غاب عن حفل تنصيب البابا الجديد بحكم الظرف الصحي الذي ألمّ به في عيد الفصح الماضي، وأكد قداسته أن لبنان في قلبه كما الكنيسة المارونية المنتشرة، والتحضير لزيارة لبنان جارٍ بفرح عظيم وعاطفة أبوية كاملة من قداسته لوطن الرسالة والقديسين.
بدوره، شكر البطريرك الراعي، قداسة البابا على محبته الخاصة للبنان واختياره بين المحطات الأولى لزياراته الأولى بعد توليه سدة البابوية البطرسية على رأس الكنيسة الكاثوليكية وقد وضع غبطته ،قداسة البابا بوضع المسيحيين في لبنان والشرق وعن حالة الهجرة المقلقة التي تسببت بها الحروب والأزمات الإقتصاية وقد أعرب لقداسته عن حماسة الشعب اللبناني لاستقباله بكل أطيافه في لبنان في أواخر الشهر القادم.

وجرى الحديث عن تنظيم لقاء خاص بين قداسة البابا وبطاركة الكنائس الكاثوليكية في الشرق.

قدم الراعي لقداسته درع البطريركية المارونية وهدية من لبنان عبارة عن صندوق من خشب الأرز، وفيه من منتوج جزين طقم السفرة الكامل المزخزف بالعلم اللبناني، وقد حفر على الصندوق باللغة الإيطالية ما معناه: " يُقدم إلى قداسة البابا لاون الرابع عشر من الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تشرين الأول ٢٠٢٥".
 
May be an image of text that says '円'
 
 
 
 
No photo description available.
 
No photo description available.
 
May be an image of text
 
May be an image of text that says 'A Sua Santità Leone XIV offerta del Patriarca Maronita Card. Bechara Pietro RAİ Oltobre 2025'
 
No photo description available.
 
 
No photo description available.
 
May be an image of text
 
