بشأن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟

18-10-2025 | 09:49
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنّ مناقشات تُجرى في الأوساط العليا اللبنانية بشأن بلورة موقف موحّد بشأن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
وأضافت إلى أنّ الهدف من المناقشات هو التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البرية الدائمة لبنان وإسرائيل.
 
 
 
