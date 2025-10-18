مبادرة إيطالية لدعم بلدية علمان بتركيب مصابيح إنارة شمسية للشوارع

Advertisement

أقيم في دارة رئيس بلدية علمان- الشوف نبيل داود ظهر اليوم، حفل توقيع على الهبة المقدمة من البعثة العسكرية في (MIBIL)، بالتنسيق مع CIMIC - التعاون المدني العسكري الأيطالي، والتي شملت انارة شوارع البلدة "بلمبات" كهروضوئية (الطاقة الشمسية)، بحضور فريق من البعثة الإيطالية، ضمّ قائد البعثة العسكرية الثنائية الايطالية في لبنان (MIBIL) العقيد فيتوريو جيسوني، المسؤول عن التعاون المدني العسكري الايطالي (CIMIC) المقدم اليسندرو باولوتشي، الرئيس السابق لبلدية المطلة- الشوف المهندس أرنست عيد، بلدية علمان إيلي سمير مخايل وأعضاء المجلس البلدي، الرئيس السابق للبلدية فريد غانم، كاهن البلدة الأب بولس سمعان، الأب أوغسطينوس مراد، المختار السابق حنا داود، مختار بلدة الجميلية داني داغر وفاعليات من البلدة وعائلاتها.استهل حفل التوقيع بالنشيدين الوطنيين اللبناني والايطالي، ثم وقع رئيس البلدية وقائد البعثة الإيطالية على الهبة، ثم تحدث قائد البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان العقيد فيتوريو جيسوني، فقال: "إن اجملَ عملٍ ممكن ان نقوم به على الإطلاق هو خدمة الآخرين، من هذا المنطلق وهذه الروح، عزّزت البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان (MIBIL) التواصل ما بين لبنان وإيطاليا من خلال دعم هذه البلدية، وذلك بتزويد وتركيب مصابيحَ إنارةٍ للشوارع تعمل على الطاقة الشمسية. هذه المبادرة تعود بالنفع على جميع سكان هذه البلدات، إذ سيعيش السكان في بيئة أكثر أمانًا، وستُتاحُ لهم الفرصة للحركة و التنقل بشكل افضل في ساعات المساء".واضاف: "إن البعثة العسكرية الثنائية الإيطالية في لبنان موجودة في لبنان، ليس فقط من خلال تنظيم وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لمختلف الوحدات في وفي قوى الأمن، ولكن هي موجودة أيضًا من أجل دعم السكان من خلال الرعاية الصحية والتبرع باللوازم المدرسية والمعدات الزراعية، وهذا ما حصل وقامت به في أماكن عدة من البلد" .وتابع: "إن التعاون المدني العسكري يلعب دوراً مهماً داخل البعثة الإيطالية، فهو من يقوم بتنظيم وتنفيذ المشاريع لصالح المجتمع اللبناني، وفي القريب العاجل سوف تُنفذ مشاريع عديدة من خلاله" .وختم: "اليوم نعمل على تعزيز الروابط بين لبنان وإيطاليا من خلال مشروع تعاون يجمع بلدينا، إذ لدينا الهدف المشترك نفسه، وهو جعل دولة اكثر استقراراً وأماناً ". (الوكالة الوطنية)