وزير الصحة: نُعلن إعادة السماح لشركة "تنورين" بإنتاج وتعبئة المياه
18-10-2025
10:12
قال
وزير الصحة
ركان ناصر الدين "لن تكون
وزارة الصحة
في عهدنا إلا لجميع اللبنانيين".
وأضاف ناصر الدين في مؤتمر صحافيّ: "نعمل على مختبر مركزي وبائي ودوائي، ونحن منذ العام 2015، نعتمد 8 مختبرات مرجعية بإشراف
منظمة الصحة العالمية
".
وتالع: "وردت شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إشكالية تتعلق بـ"مياه
تنورين
"، فقام فريق الترصد الوبائي بجمع 6 عينات من الاسواق
اللبنانية
وارسلها الى
مستشفى رفيق الحريري
المعتمد، و3 من العينات أظهرت وجود تلوث فيها".
وقال ناصر الدين: "لاحقاً جمعنا 11 عينة من المعمل، وبعد الفحص تبيّن وجود البكتيريا نفسها في عيّنة منها".
وأضاف: "قمنا بإجراء احترازي بالتوقيف المؤقت، وأحيي جرأة
وزير الزراعة
نزار هاني الذي استجاب لطلبي بتوقيع القرار من أجل السلامة العامة".
وتابع ناصر الدين: "أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا، والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية".
وأعلن عن "إعادة السماح لشركة "مياه تنورين" بإنتاج وتعبئة المياه".
