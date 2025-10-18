Advertisement

لبنان

أسامة سعد استقبل وفد "التحرير الفلسطينية"

Lebanon 24
18-10-2025 | 10:21
استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد وفدًا مركزيًا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر فصائل المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات.
خلال اللقاء، عبّر الوفد الفلسطيني عن تقديره ل"المواقف التاريخية التي جسّدها القائد الشهيد معروف سعد في احتضانه ودعمه للقضية الفلسطينية"، كما أشاد ب"مواقف الراحل مصطفى سعد الوطنية الثابتة تجاه فلسطين"، مؤكّدا "الاستمرار في هذه المسيرة النضالية المشتركة إلى جانب الأمين العام للتنظيم النائب الدكتور أسامة سعد".

وأكّد المجتمعون رفضهم "القاطع للمشاريع الأميركية المشبوهة الداعمة للكيان الصهيوني، الهادفة إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته". كما وجّهوا "تحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في قطاع غزة، والقدس، وأراضي الـ48"، داعين إلى "التمسك بالأرض ومواصلة الصمود في مواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية". كما شدّدوا على "أهمية وحدة الموقف الفلسطيني لضمان تحقيق الانتصار لمصلحة القضية الوطنية في مواجهة الكيان الغاصب".

من جهته، أكّد سعد على "واجب الدولة اللبنانية الوطني تجاه الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى "دعم قراره الوطني المستقل"، وإلى "إدراج حق العودة ضمن الثوابت، إضافة إلى منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية وحقهم في العمل والتملك".

كما شدّد المجتمعون على "ضرورة حماية المخيمات الفلسطينية ومنع أي محاولات من قبل المندسين لتشويه صورة النضال الفلسطيني أو الإخلال بأمنها واستقرارها". (الوكالة الوطنية)
 
الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

الأمين العام

الفلسطينيين

الفلسطينية

اللبنانية

قطاع غزة

من جهته

