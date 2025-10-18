Advertisement

لبنان

صوت قوي.. إنفجار قنبلة في مخيم الرشيدية

Lebanon 24
18-10-2025 | 16:43
أفادت المعلومات عن سماع دوي انفجار في مخيم الرشيديّة - صور.
 
 
وذكرت المصادر أن الانفجار ناجم عن إلقاء قنبلة صوتية داخل المخيم، ولا إصابات.
 
 
الرشيدي

