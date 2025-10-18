عبد المسيح: وسام الحسن سيبقى في الذاكرة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "آكس": "شاركت في الوقفة الاستذكارية في ذكرى استشهاد اللواء أمام نصبه التذكاري في بلدة بتوراتيج ، إلى جانب عائلته وأبناء بلدته وأصدقائه ومحبيه. رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته... وسام سيبقى في الذاكرة، لن ننساه أبدًا".

