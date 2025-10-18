25
عبد المسيح: وسام الحسن سيبقى في الذاكرة
Lebanon 24
18-10-2025
|
14:54
كتب النائب
أديب عبد المسيح
عبر حسابه على منصة "آكس": "شاركت في الوقفة الاستذكارية في ذكرى استشهاد اللواء
الشهيد وسام الحسن
أمام نصبه التذكاري في بلدة بتوراتيج
الكورة
، إلى جانب عائلته وأبناء بلدته وأصدقائه ومحبيه. رحم الله الشهيد
الغالي
وأسكنه فسيح جناته... وسام سيبقى في الذاكرة، لن ننساه أبدًا".
