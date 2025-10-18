Advertisement

لبنان

عبد المسيح: وسام الحسن سيبقى في الذاكرة

Lebanon 24
18-10-2025 | 14:54
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "آكس": "شاركت في الوقفة الاستذكارية في ذكرى استشهاد اللواء الشهيد وسام الحسن أمام نصبه التذكاري في بلدة بتوراتيج الكورة، إلى جانب عائلته وأبناء بلدته وأصدقائه ومحبيه. رحم الله الشهيد الغالي وأسكنه فسيح جناته... وسام سيبقى في الذاكرة، لن ننساه أبدًا".
