التفاوض على جدول البحث الحكومي قريباً.. وحزب الله يحسم موقفه الرافض للتفاوض مع إسرائيل

منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى وسط تسريبات غربية تتحدث عن ضغوط أميركية على للدخول في مفاوضات مع .

وتعتبر أوساط أميركية أن احتمال انطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لم يعد مستبعداً، مشيرة إلى أن أي حوار محتمل بين الجانبين سيجري عبر قنوات عسكرية، في إطار مساعٍ إقليمية لاحتواء التوترات على طول الحدود الجنوبية.



وبحسب هذه الأوساط، فإن الهدف الأول من المباحثات غير المباشرة يتمثل في التوصل إلى اتفاق هدنة يشمل ترتيبات ميدانية تتعلق بنزع سلاح في مناطق محددة، في مقابل تفاهمات أوسع تتصل بملف التلال الخمس وإعادة الإعمار في الجنوب. وتشير المعلومات إلى ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لإرساء مرحلة من الاستقرار في المنطقة.





وتضيف الأوساط نفسها أن هذه التحركات تعكس تبدلاً في المزاج الإقليمي، مع تصاعد الحديث عن تسويات شاملة تشمل أكثر من ساحة في ، وسط قناعة لدى بعض دوائر القرار في بيروت بضرورة عدم تفويت الفرصة للدخول في هذا المسار.





وفي السياق ذاته، تنقل مصادر سياسية أن مشاورات داخلية رفيعة المستوى تجرى لتوحيد الموقف الرسمي اللبناني حيال شكل وآلية التفاوض، في خطوة تشبه من حيث المبدأ تجربة ترسيم الحدود البحرية، مع احتمالية طرح ملف التفاوض قريباً على جدول أعمال لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.





في المقابل، قال النائب علي المقداد إن "لا تفاوض مباشر مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي أو الشعبي، نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قاطعاً. نحن لا نزال نحتفل بالسنوية الأولى لقادتنا وشهدائنا، ولا نزال نتعرض كل يوم للقتل؛ فلا يمكن أن نعطي هذا العدو بالسلم ما لم يأخذه بالحرب. هذا الضغط العدواني اليوم هدفه جرّ لبنان الرسمي والمقاومة إلى طاولة المفاوضات".





من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل، حيث سيتم وضع جدول أعمالها يوم الإثنين. ومن المنتظر أن يتضمن الجدول تعيينات في إدارة الموارد المائية ووزارة الطاقة إلى جانب تعيينات أخرى، فيما تتواصل الاتصالات لتحديد مصير مشروع القانون المعجل المكرر الذي أرسلته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتعلق بتعديل المادتين الخاصتين بانتخابات المغتربين.





أما على الصعيد الخارجي، فيشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القداس الاحتفالي الذي يقام اليوم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان، ويترأسه البابا لاوون الرابع عشر بمشاركة بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان. وقال من روما: "نحن ننتظر قداسة البابا في لبنان، ونجري كل الترتيبات اللازمة لإتمام هذه الزيارة".