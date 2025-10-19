Advertisement

لبنان

التفاوض على جدول البحث الحكومي قريباً.. وحزب الله يحسم موقفه الرافض للتفاوض مع إسرائيل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-10-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1431228-638964581381694703.jpg
Doc-P-1431228-638964581381694703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى لبنان وسط تسريبات غربية تتحدث عن ضغوط أميركية على بيروت للدخول في مفاوضات مع إسرائيل.
Advertisement
 
 
وتعتبر أوساط أميركية أن احتمال انطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لم يعد مستبعداً، مشيرة إلى أن أي حوار محتمل بين الجانبين سيجري عبر قنوات عسكرية، في إطار مساعٍ إقليمية لاحتواء التوترات على طول الحدود الجنوبية.
 

وبحسب هذه الأوساط، فإن الهدف الأول من المباحثات غير المباشرة يتمثل في التوصل إلى اتفاق هدنة يشمل ترتيبات ميدانية تتعلق بنزع سلاح حزب الله في مناطق محددة، في مقابل تفاهمات أوسع تتصل بملف التلال الخمس وإعادة الإعمار في الجنوب. وتشير المعلومات إلى ضغوط دولية وإقليمية متزايدة لإرساء مرحلة من الاستقرار في المنطقة.


وتضيف الأوساط نفسها أن هذه التحركات تعكس تبدلاً في المزاج الإقليمي، مع تصاعد الحديث عن تسويات شاملة تشمل أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، وسط قناعة لدى بعض دوائر القرار في بيروت بضرورة عدم تفويت الفرصة للدخول في هذا المسار.


وفي السياق ذاته، تنقل مصادر سياسية أن مشاورات داخلية رفيعة المستوى تجرى لتوحيد الموقف الرسمي اللبناني حيال شكل وآلية التفاوض، في خطوة تشبه من حيث المبدأ تجربة ترسيم الحدود البحرية، مع احتمالية طرح ملف التفاوض قريباً على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.


في المقابل، قال النائب علي المقداد إن "لا تفاوض مباشر مع هذا العدو الصهيوني، فمهما طلب الخارج من لبنان الرسمي أو الشعبي، نحن نرفض هذا الطلب رفضاً قاطعاً. نحن لا نزال نحتفل بالسنوية الأولى لقادتنا وشهدائنا، ولا نزال نتعرض كل يوم للقتل؛ فلا يمكن أن نعطي هذا العدو بالسلم ما لم يأخذه بالحرب. هذا الضغط العدواني الإسرائيلي اليوم هدفه جرّ لبنان الرسمي والمقاومة إلى طاولة المفاوضات".


من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل، حيث سيتم وضع جدول أعمالها يوم الإثنين. ومن المنتظر أن يتضمن الجدول تعيينات في إدارة الموارد المائية ووزارة الطاقة إلى جانب تعيينات أخرى، فيما تتواصل الاتصالات لتحديد مصير مشروع القانون المعجل المكرر الذي أرسلته وزارة الخارجية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتعلق بتعديل المادتين الخاصتين بانتخابات المغتربين.


أما على الصعيد الخارجي، فيشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القداس الاحتفالي الذي يقام اليوم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان، ويترأسه البابا لاوون الرابع عشر بمشاركة بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان. وقال الرئيس عون من روما: "نحن ننتظر قداسة البابا في لبنان، ونجري كل الترتيبات اللازمة لإتمام هذه الزيارة".


وفي سياق موازٍ، يعقد مجلس النواب الثلاثاء جلسة عامة لانتخاب اللجان النيابية في بداية العقد العادي الثاني للمجلس، في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول. ورجحت مصادر نيابية بقاء القديم على قدمه من دون أي تعديلات تذكر في أعضاء اللجان أو رؤسائها ومقرريها، نظراً لاقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مجلس الامن يرسم حدود الدعم الدولي وعون يوضح موقفه من التفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
19/10/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: إيران في موقف صعب ولدينا رغبة في التفاوض معها
lebanon 24
19/10/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: موقف بري الرافض كلام برَّاك شجاع وحكيم
lebanon 24
19/10/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نثمّن موقف دولة الإمارات الرافض للإجراءات الإسرائيلية بضم أي أجزاء من الضفة الغربية
lebanon 24
19/10/2025 10:44:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزارة الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الرئيس عون

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-10-19
03:28 | 2025-10-19
03:16 | 2025-10-19
03:15 | 2025-10-19
03:10 | 2025-10-19
03:08 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24