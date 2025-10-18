في عكار.. إشكال عائلي يتطوّر إلى "تضارب بالعصي"

وقع إشكال عائلي في بلدة القرنة – بين عدد من أفراد آل المحمود، تطور إلى تضارب بالعصي والحجارة والآلات الحادة.

وقد أقدم نحو 12 شاباً على الاعتداء بالضرب على الشاب "س. م"، وهو عنصر في الجيش، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض متفرقة في مختلف أنحاء جسده.