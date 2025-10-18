Advertisement

لبنان

في عكار.. إشكال عائلي يتطوّر إلى "تضارب بالعصي"

Lebanon 24
18-10-2025 | 13:33
وقع إشكال عائلي في بلدة القرنة – عكار بين عدد من أفراد آل المحمود، تطور إلى تضارب بالعصي والحجارة والآلات الحادة.
وقد أقدم نحو 12 شاباً على الاعتداء بالضرب على الشاب "س. م"، وهو عنصر في الجيش، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض متفرقة في مختلف أنحاء جسده.


 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24