Advertisement

لبنان

"المستقبل" حسمَها.. هكذا سيشارك بـ"انتخابات الـ2026"

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
19-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1431244-638964623942967227.png
Doc-P-1431244-638964623942967227.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ "تيار المستقبل" التحضير للانتخابات النيابية عام 2026، والمشاركة باتت محسومة، وفق ما تكشف مصادر "التيار الأزرق" لـ"لبنان24".
Advertisement
 
الحراك الذي يخوضهُ "المستقبل" حالياً على صعيد قاعدته الشعبية يتبلور على أكثر من جانب، فهو يستند إلى استطلاعاتٍ أجراها "التيار" قبل أشهر قليلة لمعرفة مدى إقبال الناس تجاهه، وقد جاءت النتائج إيجابية جداً، إذ أن هناك "لهفة شعبية" لعودة "المستقبل" من بوابة الإنتخابات النيابية.
 
ما سيقلبُ المعادلة رأساً على عقب هو إعلان الرئيس سعد الحريري أي نبأ انتخابي، لكنّ المؤشرات تُظهر أن هذا الأمر "ما زال بعيداً"، في حين أن نوع "المشاركة" ما زال ضبابياً حتى وإن كان يميل لأن يكونُ مباشراً.
 
وفعلياً، فإن مشاركة "التيار" في الانتخابات ستؤدي إلى تآكل كبير في أصوات أطرافٍ أخرى كانت "تائهة" من دون "المستقبل" بين اللوائح. وعملياً، فإنّ ذهاب "المستقبل" نحو عناوين انتخابية واضحة سيساهم إلى حد كبيرٍ في تعزيز أي لائحة ينتمي إليها "التيار" إنتخابياً، ما يُعزز من فرص الكثير من المرشحين الذين يتوقون للاستفادة من قاعدة "المستقبل" الشعبية لتحقيق خروقاتٍ فعلية.
 
وحدها قوى "التغيير" ستكون المُتضررة من مشاركة "المستقبل"، وتقولُ مصادر سياسية لـ"لبنان24" إنَّ تلك القوى تحاول تعزيز رصيدها بأي شكلٍ من الأشكال، ورهانها الأول والأخير هو إعادة تثبيت وضعها بعد الكثير من التساؤلات والانتقادات إزاء أدائها.
 
 
وإذا كان "المستقبل" سيكون من أبرز الأطراف التي "ستأكل من صحن التغيير"، فإنّ المسألة الأهم تكمنُ في مدى قدرة "التيار" على انتزاع المقاعد السنيّة التي جنحت بعيداً عنه، ما يعطيه إمكانية لإعادة تشكيل كتلته النيابية داخل البرلمان.
 
ومع كل ذلك، يبرزُ أمر مهم أيضاً يُحدّد وجهة مشاركة "التيار" في الانتخابات، ويتصلُ ذلك بالوجوه التي سيتم اللجوء إليها لتحقيق وصولٍ مضمون إلى البرلمان. وهنا، تقول المعلومات إن السيدة بهية الحريري قد تشارك فعلياً في انتخابات الـ2026، بينما من غير المحسوم حتى الآن مشاركة نجلها، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في الاستحقاق لاسيما في بيروت.
 
 
وفي الواقع، فإنه يكفي مشاركة أحد الأطراف من آل الحريري في الانتخابات، ما سيفتح المجال لآخرين بحرية التحرُّك، لاسيما أنّ غياب "الحريرية" عن الساحة الإنتخابية هو الذي قطع الطريق أمام الكثيرين للوصول.
 
ولذلك، تُعتبر مشاركة "المستقبل" وازنة جداً ومطلوبة، لكن العبرة في ما سيُعلنه الحريري.. فهل سيفعلها "الشيخ سعد" ويؤيد المشاركة العلنية أم أنّ المشاركة المُقنّعة ستكون سيدة الموقف مُجدداً، كما يراهن البعض؟
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مشاركة انتخابية مرتقبة لـ"تيار المستقبل" دون تحالفات
lebanon 24
19/10/2025 16:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" سيشارك
lebanon 24
19/10/2025 16:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يشارك "المستقبل"؟
lebanon 24
19/10/2025 16:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاركة "المستقبل" تخلط الأوراق
lebanon 24
19/10/2025 16:04:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس سعد الحريري

بهية الحريري

الأمين العام

سعد الحريري

الرئيس سعد

البرلمان

المستقبل

الحريري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24