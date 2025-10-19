جديد ملف الأسرى اللبنانيين.. أمرٌ لافت

توقفت مصادر سياسية عند مسألة عدم شمول اتفاق وقف إطلاق النار بين وحركة " "، مسألة الإفراج عن أسرى لبنانيين ضمن صفقة التبادل التي حصلت بين والحركة وقضت بالافراج عن رهائن إسرائيليين في مقابل أسرى فلسطينيين.

Advertisement



وقبل أشهر عديدة، برز حديث عن أنّ صفقة "حماس" مع إسرائيل قد تشمل أسرى لبنانيين، لكن هذا الأمر لم يُترجم على أرض الواقع، فيما سادت تساؤلات عما إذا كان هذا الطرح حقيقياً في حينه.