لبنان

جديد ملف الأسرى اللبنانيين.. أمرٌ لافت

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
19-10-2025 | 02:45
Doc-P-1431246-638964627702268660.jpg
Doc-P-1431246-638964627702268660.jpg photos 0
توقفت مصادر سياسية عند مسألة عدم شمول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مسألة الإفراج عن أسرى لبنانيين ضمن صفقة التبادل التي حصلت بين تل أبيب والحركة وقضت بالافراج عن رهائن إسرائيليين في مقابل أسرى فلسطينيين.
وقبل أشهر عديدة، برز حديث عن أنّ صفقة "حماس" مع إسرائيل قد تشمل أسرى لبنانيين، لكن هذا الأمر لم يُترجم على أرض الواقع، فيما سادت تساؤلات عما إذا كان هذا الطرح حقيقياً في حينه.
 

وتقولُ المصادر إن هناك "فصلاً" بين مسألتي غزة ولبنان، مشيرة إلى أن الذهاب لإطلاق سراح أسرى لبنانيين من قبل حركة "حماس" وليس عبر الدولة اللبنانية، سيضعف صورة الأخيرة أكثر في قضية الأسرى التي لم تجد طريقها نحو الحل رغم "المطالبات الدبلوماسية"، في حين أن "حزب الله" يكتفي حالياً بعمل إعلامي يخصّهم لا أكثر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

