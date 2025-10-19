Advertisement

لبنان

لبنان ما بعد اتفاق غزة.. العين على تسليم السلاح والمرحلة المستقبلية

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
19-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1431247-638964628233336767.png
Doc-P-1431247-638964628233336767.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قد تمر اسابيع او اقل الى ان تتظهر انعكاسات قرار وقف اطلاق النار في غزة على المنطقة وتحديداً على لبنان الذي سيكون مطالبا بالإسراع في عملية حصر السلاح بيد الدولة والأنتقال الى المرحلة التالية.
Advertisement
أولى بوادر الترحيب الرسمية صدرت من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أعرب عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، مؤكداً ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت العام 2002.
وتمنى الرئيس عون ان تتجاوب إسرائيل مع الدعوات التي صدرت عن قادة الدول العربية والأجنبية من اجل وقف سياستها العدوانية في فلسطين ولبنان وسوريا لتوفير المناخات الايجابية للعمل من اجل سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ليس هناك أوضح من الموقف الرئاسي، لكن هل هناك من مجال لقيام هذا السلام ؟ وهل يتم تسليم سلاح جميع الأطراف في لبنان في وقت قريب؟
تقول مصادر سياسية مطلعة ل"لبنان ٢٤" ان لبنان لم يخرج عن دائرة الأضواء الخارجية بدليل متابعة تفاصيل تنفيذ مبدأ حصرية السلاح علما انه مؤخرا تركزت المتابعة الدولية على قرار التوصل الى وقف اطلاق النار في غزة ومن هنا فأنه من غير المستبعد ان يستأنف النقاش حول الخطوات اللبنانية في هذا السياق والأستعجال بحسم قرار تسليم السلاح تمهيدا للولوج الى نقاط اخرى ، غير ان لبنان الرسمي الذي يصر على السلام العادل والشامل،يحمّل اسرائيل مسؤولية الأسترزاق السياسي بالنار والقتل في لبنان، متوقفة عند إبعاد كلام الرئيس عون الذي قال : طالما تم توريط لبنان في حرب غزة تحت شعار إسناد مطلقيها أفليس من ابسط المنطق والحق الان إسناد لبنان بنموذج هدنتها خصوصا بعدما اجمعت الأطراف كافة على تأييدها.

وترى هذه المصادر ان هناك اسئلة واقعية بدأت تشق طريقها عما ينتظر لبنان من سيناريوهات محددة لاسيما في ما خص اعتداء اسرائيلي جديد على لبنان تحت حجج مختلفة ومن بينها عدم تطبيق حصرية السلاح، وتعتبر ان هذا سيناريو من بين سيناريوهات متعددة ولا يمكن جزمه في انتظار تحرك الدولة وما يمكن ان تقوم به.

وتلفت المصادر الى ان ما من تعديل حتى الان في خطة الجيش وتطبيق ما ورد فيها من تفاصيل وهناك إجماع حولها واي تبديل فيها له ظروفه انما حتى الان تطبيقها قائم والتقارير الشهرية ستتم. وتقول المصادر ان أي خطوات مقبلة بالنسبة الى لبنان يتم تقريرها بالتنسيق بين الرئاسات الثلاث وبموافقتهم، وهذا ما بدأ البحث فيه هذا الاسبوع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام.
ما بعد وقف اطلاق النار في غزة يبدأ كلام اخر ولعل الوقت سيتكفل بتظهير المشهد المقبل على لبنان والمنطقة وما على اللبنانيين الا الانتظار مجددا.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
متى سيدأ تسليم السلاح في مُخيميّ البداوي وعين الحلوة؟
lebanon 24
19/10/2025 16:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: استكمال المرحلة الرابعة من عملية تسليم السلاح في المخيمات إلى الجيش
lebanon 24
19/10/2025 16:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
19/10/2025 16:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار أميركي كبير: دخلنا في المرحلة التالية من اتفاق غزة
lebanon 24
19/10/2025 16:04:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الشرق الأوسط

الرئيس عون

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:45 | 2025-10-19
08:34 | 2025-10-19
08:30 | 2025-10-19
08:14 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
07:52 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24