عن "المفاوضات المباشرة" مع إسرائيل.. ماذا قال الحوت؟

أكد أن " سيبقى آخر دولة عربية يمكن أن تنخرط في مسار المفاوضات المباشرة مع "، معتبراً أن "هذا الخيار مرفوض وطنياً وشعبياً، ويتناقض مع ثوابت "، مشدداً على أن "موقف رئيس الجمهورية واضح بهذا الشأن، ويعكس ثوابت وطنية لا جدال فيها".

وفي حديث إذاعي، اليوم الأحد، تحدث الحوت عن مسألة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل كما حصل في ترسيم ، وقال: "ان الحديث في هذا الإطار ليس بجديد وبالتالي إمكانية استرجاع أراض لبنانية محتلة عبر المفاوضات غير المباشرة أمر وارد".





وفي ملف حصرية السلاح، أشار الحوت إلى أنها "مسألة مهمة لكنها تبقى جزءًا من المشهد"، معتبراً أن "الأولوية الوطنية تكمن في حماية المواطن وصون السيادة على مستوى الدولة".





وبالحديث عن الاختراق الاستخباري للبنان خلال الحرب، دعا إلى "توحيد الرسمية وغير الرسمية، بما يضمن تجنب تكرار الخروقات "، وقال: "ان الأهم هو بناء الوعي وتعزيز روح المواطنة والتحصين الاقتصادي لتجنب اللعب على وتر العوز والقدرة على الصمود".





وعن العلاقة مع البيئة المؤيدة لـ" "، قال الحوت: "إن من حقنا اتخاذ موقف سياسي من الحزب، لكن لا يجوز اتخاذ موقف من بيئته أو من الجنوبيين عموماً".





وأضاف: "هم لبنانيون في نهاية المطاف، ولا يصح معاقبتهم على قرارات سياسية لا يتحملون وحدهم مسؤوليتها".