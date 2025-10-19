Advertisement

لبنان

عن "المفاوضات المباشرة" مع إسرائيل.. ماذا قال الحوت؟

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:58
أكد النائب عماد الحوت أن "لبنان سيبقى آخر دولة عربية يمكن أن تنخرط في مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، معتبراً أن "هذا الخيار مرفوض وطنياً وشعبياً، ويتناقض مع ثوابت الدولة اللبنانية"، مشدداً على أن "موقف رئيس الجمهورية واضح بهذا الشأن، ويعكس ثوابت وطنية لا جدال فيها".
وفي حديث إذاعي، اليوم الأحد، تحدث الحوت عن مسألة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل كما حصل في ترسيم الحدود البحرية، وقال: "ان الحديث في هذا الإطار ليس بجديد وبالتالي إمكانية استرجاع أراض لبنانية محتلة عبر المفاوضات غير المباشرة أمر وارد".


وفي ملف حصرية السلاح، أشار الحوت إلى أنها "مسألة مهمة لكنها تبقى جزءًا من المشهد"، معتبراً أن "الأولوية الوطنية تكمن في حماية المواطن وصون السيادة على مستوى الدولة".


وبالحديث عن الاختراق الاستخباري للبنان خلال الحرب، دعا إلى "توحيد الأجهزة الأمنية الرسمية وغير الرسمية، بما يضمن تجنب تكرار الخروقات الإسرائيلية"، وقال: "ان الأهم هو بناء الوعي وتعزيز روح المواطنة والتحصين الاقتصادي لتجنب اللعب على وتر العوز والقدرة على الصمود".


وعن العلاقة مع البيئة المؤيدة لـ"حزب الله"، قال الحوت: "إن من حقنا اتخاذ موقف سياسي من الحزب، لكن لا يجوز اتخاذ موقف من بيئته أو من الجنوبيين عموماً".


 وأضاف: "هم لبنانيون في نهاية المطاف، ولا يصح معاقبتهم على قرارات سياسية لا يتحملون وحدهم مسؤوليتها".


وفي ما يتعلق بأداء الحكومة الحالية، أعرب الحوت عن عدم رضاه، لكنه في الوقت نفسه أبدى تفهمه للظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة التي تواجهها، مشيرًا إلى أن الحكومة تبدو حائرة من أين تبدأ. 
