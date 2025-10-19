Advertisement

لبنان

توتر في البازورية فجراً.. إشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:30
شهدت بلدة البازورية قضاء صور فجراً، إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية ناجم من إشكال شخصي انتهى بتدخل عناصر القوى الأمنية.
وأدّى الإشكال إلى إثارة توتر في الشارع العام وداخل البلدة قبل أن يسود الهدوء مُجدداً.
 
 
 
 
الشارع العام

قضاء صور

ازوري

الهد

تابع
