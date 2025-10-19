26
لبنان
توتر في البازورية فجراً.. إشكال وإطلاق نار
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:30
A-
A+
شهدت بلدة
البازورية
قضاء صور
فجراً، إطلاق نار كثيف من أسلحة حربية ناجم من إشكال شخصي انتهى بتدخل عناصر القوى الأمنية.
وأدّى الإشكال إلى إثارة توتر في
الشارع العام
وداخل البلدة قبل أن يسود الهدوء مُجدداً.
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
08:45 | 2025-10-19
19/10/2025 08:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
Lebanon 24
إفتاء جبل لبنان.. لمحاربة الآفات الهدامة للمجتمع
08:34 | 2025-10-19
19/10/2025 08:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لتسمّم نتيجة تناول عشبة لعلاج الربو.. وفاة معاون في الجيش (صور)
08:30 | 2025-10-19
19/10/2025 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
Lebanon 24
عند مدخل جبل البداوي.. حريق في غرفة خرضوات وهذا ما حصل (صور)
08:14 | 2025-10-19
19/10/2025 08:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
Lebanon 24
في وادي خالد… شاهدوا بالصورة ما عُثر عليه داخل أحد صالونات الحلاقة
07:52 | 2025-10-19
19/10/2025 07:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
