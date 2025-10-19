في ذكرى استشهاده.. بيانٌ من مؤسسة اللواء الحسن

أصدرت مؤسسة بياناً، لمناسبة الذكرى 13 لاستشهاده، جاء فيه: بهذه الكلمات وصف اللواء الشهيد الواقع السياسي السائد قبيل اغتياله، مشيراً بوضوح إلى من اغتاله ورفيقه الشهيد المؤهل أول أحمد ، في ذلك اليوم الأسود من تاريخ الوطن في 19/10/2012".

وتابعت المؤسسة: "إن من أقدم على هذه الجريمة النكراء أراد، أولاً وأساساً، استهداف الأمن الذي كانت ولا تزال تمثّله ، التي عمل اللواء الشهيد على جعلها جهازاً رسمياً فاعلاً وأساسياً لحماية الوطن من المخاطر، أياً كان مصدرها. لطالما آمن اللواء الشهيد بأن القوى الأمنية هي العمود الفقري لقيام الدولة، إذ لا وطن بلا أمن ولا أمان. واليوم، وبعد مرور ثلاث عشرة سنة، فإننا، كعائلة الشهيد، ومؤسسة ، ومحبيه، وكل أهل الوفاء والإخلاص، نطالب سلطات الدولة، التي استعادت بعضاً من عافيتها — ونرجو أن تستعيد المزيد — أن تعمل بكل جدّ على كشف الحقيقة كاملة".