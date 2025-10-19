فضل الله: مشكلتنا في الاستقواء بالخارج وعجزنا عن بناء دولة

قال العلّامة إننا "نعيش في عصر يراد منه إثارة الفتن في مجتمعاتنا على المستويات والمذهبية والسياسية والعائلية، في حين أننا أحوج ما نكون إلى من يُطفئها لا من يُؤجّجها، وإلى من يُبرّد القلوب لا من يُثير أحقادها، وهذا لا يتحقّق إلا بالكلمة التي تقرّب وتوحّد وتزرع المحبة".

وفي معرض ردّه على سؤال حول الجدل الدائر بشأن قضية تلوث المياه، قال في تصريح له: "مشكلتنا في هذا الوطن أننا نُسَيّس ونُطَيّف كلّ شيء، وندخله في البازار الطائفي والمذهبي من أجل شدّ العصب، ما يؤدي إلى زيادة الانقسام والخطاب المستفزّ. ومن المؤسف أن يتحول البلد إلى ساحة تنتج الأزمات بتطييف وتسييس أي ملف، كما شهدنا أخيرًا في قضية تلوث مياه إحدى الشركات التي أخذت بعدًا طائفيًا خطيرًا".





وأضاف: "إن هذا التلوث الذي نعيشه لا يقتصر على المياه، بل يشمل السياسة والإدارة والقضاء والمال، وكلها نارٌ تحرق هذا الوطن، ونخشى إن استمرت أن تودي به".