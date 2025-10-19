Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة... العثور على جثة طفل حديث الولادة!

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:00
عُثر صباح اليوم، على جثة طفل حديث الولادة مرمي عارياً في قطعة أرض، في خراج بلدة كفرملكي في سهل عكار، وقد حضرت القوى الأمنية المعنية وبدأت التحقيقات لتحديد هوية الرضيع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
كما حضر الصليب الأحمر الذي نقل الجثة إلى مستشفى عبدالله الراسي.
