في إقليم الخروب.. حادثة هدّدت عناصر "الدفاع المدني" وترّو يتصل مطمئناً

اندلع حريق كبير، ليل السبت - الأحد في وادي المعنية بمنطقة إقليم الخروب، أتى على مساحة حرجية واسعة.

وتلقت فرق الإطفاء بلاغاً يفيد باندلاع حريق كبير في أحد الأحراش، فتوجهت على الفور لإخماد النيران.





وخلال محاولتهم السيطرة على الحريق، اضطرت العناصر للوصول إلى منحدر قوي، ما عرّض حياتهم للخطر.





وعلى الأثر، عمل عدد من العناصر على إنقاذ زملائهم من خلال سحبهم من المنحدر بوسائل بدائية.

إلى ذلك، أجرى رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب ، رئيس بلدية ، المُهندس ، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس في برجا رائد الدقدوقي، للإطمئنان على صحة عناصر الدفاع المدني من مراكز برجا - الدبية وشحيم، إثر حادثة المعنية.