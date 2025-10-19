Advertisement

لبنان

في إقليم الخروب.. حادثة هدّدت عناصر "الدفاع المدني" وترّو يتصل مطمئناً

Lebanon 24
19-10-2025 | 05:28
اندلع حريق كبير، ليل السبت - الأحد في وادي المعنية بمنطقة إقليم الخروب، أتى على مساحة حرجية واسعة.
 
وتلقت فرق الإطفاء بلاغاً يفيد باندلاع حريق كبير في أحد الأحراش، فتوجهت على الفور لإخماد النيران.


وخلال محاولتهم السيطرة على الحريق، اضطرت العناصر للوصول إلى منحدر قوي، ما عرّض حياتهم للخطر.


وعلى الأثر، عمل عدد من العناصر على إنقاذ زملائهم من خلال سحبهم من المنحدر بوسائل بدائية.
 
 
إلى ذلك، أجرى رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا، المُهندس ماجد ترو، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً برئيس مركز الدفاع المدني في برجا رائد الدقدوقي، للإطمئنان على صحة عناصر الدفاع المدني من مراكز برجا - الدبية وشحيم، إثر حادثة المعنية.


واستوضحَ ترّو من الدقدوقي ملابسات ما حصل، مشيداً بشجاعة عناصر الدفاع المدني الذين يهبون لتلبية نداء الواجب رغم كل الظروف الصعبة.
 
 
 
