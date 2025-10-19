كبارة: ما تعاني منه طرابلس نتيجة اهمال مزمن



وفتحت الزيارة باب حول الخدماتية والمعيشية في المنطقة، ومحطة جديدة في مسار التواصل المباشر مع أبناء المدينة. عقد النائب في منطقة الملولة في ، سلسلة لقاءات في دارة ، في حضور فاعليات وأهالي من المنطقة.وفتحت الزيارة باب حول الخدماتية والمعيشية في المنطقة، ومحطة جديدة في مسار التواصل المباشر مع أبناء المدينة.

وأكد كبارة خلال اللقاء أن "ما تعانيه طرابلس من أزمات ليس قدراً، بل نتيجة تقصير مزمن"، مشدداً على أن "هذه المطالب تقع في صلب مسؤوليات الحكومة، ودورنا كنواب أن نتابع ونرفع الصوت لإيصالها".



وتابع: "نحن نضع أولوية لحقوق طرابلس وأبنائها، وسنستمر في الضغط والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول وتنفيذ المشاريع الإنمائية".





(الوكالة الوطنية)