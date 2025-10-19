26
لبنان
كبارة: ما تعاني منه طرابلس نتيجة اهمال مزمن
Lebanon 24
19-10-2025
|
05:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد النائب
كريم كبارة
في منطقة الملولة في
طرابلس
، سلسلة لقاءات في دارة
محمود الحسن
، في حضور فاعليات وأهالي من المنطقة.
وفتحت الزيارة باب
النقاش
حول
القضايا
الخدماتية والمعيشية في المنطقة، ومحطة جديدة في مسار التواصل المباشر مع أبناء المدينة.
وأكد كبارة خلال اللقاء أن "ما تعانيه طرابلس من أزمات ليس قدراً، بل نتيجة تقصير مزمن"، مشدداً على أن "هذه المطالب تقع في صلب مسؤوليات الحكومة، ودورنا كنواب أن نتابع ونرفع الصوت لإيصالها".
وتابع: "نحن نضع أولوية لحقوق طرابلس وأبنائها، وسنستمر في الضغط والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول وتنفيذ المشاريع الإنمائية".
(الوكالة الوطنية)
