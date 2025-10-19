تكريم البروفسور رضا: صوت نقابي شجاع ومحارب للفساد

Advertisement

دعا قطاعا الأطباء في "تجمع الأطباء في " و"التجمع الوطني في لبنان" العامة الدكتور ركان ناصر الدين ونقابة الأطباء إلى تكريم الناشط النقابي البروفسور رائف رضا، نقابة أطباء لبنان في ، ورئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية.وأشار البيان المشترك إلى أنّ البروفسور رضا يتميّز بخبرة نقابية وصحية طويلة، ومعروف بدفاعه الدائم عن حقوق الأطباء، ونهجه التغييري، وسمعته الحسنة، وسجله المشرف في محاربة الفساد الصحي.وأضاف البيان أن "البروفسور رضا كشف خلال عمله النقابي العديد من ملفات الفساد سواء داخل النقابة أو في ملف الدواء، وما زال يواصل جهوده للتصدي لأي تجاوزات"، لافتاً إلى أنه وضع برنامجاً شاملاً للتغيير الصحي يرتكز على شعار "الصحة حق للجميع"، ويقترح إصدار بطاقة صحية تضمن التغطية الطبية الكاملة للمواطنين على غرار الدول المتقدمة.كما أشار البيان إلى أنّ رضا يحمل عدداً كبيراً من شهادات التكريم والتقدير الدولية في المجالات الطبية والثقافية، نظراً لنشاطاته الإنسانية والعلمية، وعلاقاته الواسعة مع مؤسسات صحية وإنسانية عالمية، التي تجلّت بوضوح خلال حرب غزة ولبنان.واعتبر التجمعان أن "البروفسور رضا يستحق التكريم عن جدارة، عربون تقدير لمسيرته المهنية والأكاديمية والنقابية، فهو معروف بموقعه المستقل ومناقبيته ومواقفه النقدية الجريئة ونضاله الدؤوب من أجل حقوق الأطباء والمواطنين".