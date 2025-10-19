Advertisement

لبنان

في الضاحية.. مصنوعات تبغية مهرّبة وعمليات دهم

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:06
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عمليات دهم في كافة المناطق اللبنانية.
ونفذ جهازها لمكافحة التهريب، عمليات دهم في مناطق الشياح والغبيري وحي السلم والحدث، أسفرت عن ضبط كميات  كبيرة من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة ايضا.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وتم تحويل المحاضر إلى القضاء المختص.
