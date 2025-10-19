في الضاحية.. مصنوعات تبغية مهرّبة وعمليات دهم

Advertisement

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " عمليات دهم في كافة المناطق اللبنانية.ونفذ جهازها لمكافحة التهريب، عمليات دهم في مناطق والغبيري وحي السلم والحدث، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة والمعسّل المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة ايضا.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين، وتم تحويل المحاضر إلى المختص.