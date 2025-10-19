Advertisement

لبنان

من الفاتيكان... هذا ما قاله افرام خلال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان

Lebanon 24
19-10-2025 | 06:30
كتب النائب نعمة افرام عبر حسابه على منصة "إكس":

"في الفاتيكان، نشارك أبناء الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة فرح إعلان قداسة الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، إبن لبنان وتلميذ دير سيّدة بزمّار، الذي سلك طريق القداسة بدمه عام 1915، رافضًا التخلّي عن إيمانه أمام التعذيب والموت. تقديسه رسالة عدالة سماويّة لشعب تعرّض للإبادة، واعتراف بابويّ بمعاناة الأرمن الذين حملوا إيمانهم إلى لبنان والمشرق". 

