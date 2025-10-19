من الفاتيكان... هذا ما قاله افرام خلال إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان

في الفاتيكان، نشارك أبناء الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة فرح إعلان قداسة الشهيد المطران مالويان، إبن لبنان وتلميذ دير سيّدة بزمّار، الذي سلك طريق القداسة بدمه عام 1915، رافضًا التخلّي عن إيمانه أمام التعذيب والموت.

