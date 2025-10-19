Advertisement

لبنان

الرئيس عون للبابا: اللبنانيّون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

Lebanon 24
19-10-2025 | 07:32
أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون للبابا لاون الرابع عشر خلال مشاركته في احتفال إعلان قداسة الطوباوي الشهيد إغناطيوس مالويان أنّ "اللبنانيّون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر".
ووصف البابا زيارته إلى لبنان بأنها "رسالة سلام ورجاء".
