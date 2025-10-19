الرئيس عون للبابا: اللبنانيّون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

Advertisement

أكّد رئيس الجمهوريّة للبابا لاون خلال مشاركته في احتفال إعلان قداسة الطوباوي الشهيد أنّ "اللبنانيّون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر".ووصف البابا زيارته إلى بأنها "رسالة سلام ورجاء".